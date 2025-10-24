Всадники в масках высекли плетью пожилую пару за сделанное замечание в Кисловодске

Скандал с нападением всадников с плётками на пожилую пару у Старого Озера в Кисловодске дошёл до центральных аппаратов СК и МВД. На инцидент отреагировал глава Следкома Александр Бастрыкин и пресс-секретарь МВД Ирина Волк. Одного из нападавших оперативно задержали, он даёт показания.

Допрос всадника. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Пострадавшие обратились в полицию, заявив, что в районе озера у них возник конфликт с двумя мужчинами, передвигавшимися на лошадях», — написала Ирина Волк у себя в телеграм-канале.

Всадники на лошадях. Видео © Telegram / Евгений Моисеев

Вечером 22 октября двое мужчин верхом скакали по новым пешеходным дорожкам. Местные жители сделали замечание — ездить на лошадях там запрещено. В ответ наездники перешли на оскорбления. Когда прохожие сняли их на телефон, всадники потребовали удалить кадры, затем направили лошадей на людей и начали бить их плётками. У пострадавших — ссадины, гематома, у женщины травмирована рука.

Силовики объявили розыск. На следующий день задержали одного подозреваемого — 32-летнего ранее судимого жителя Кисловодска. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой с применением насилия), санкция — до 7 лет лишения свободы. Второго всадника ищут.

