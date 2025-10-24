Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 08:58

Налоговая угрожает закрыть лейбл Басты из-за ошибки

Музыкальный лейбл Gazgolder могут закрыть из-за проблем с юридическим адресом

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Обложка © ТАСС / Сергей Елагин

Музыкальному лейблу Gazgolder, основателем которого является Василий Вакуленко (Баста), грозит закрытие из-за проблем с налоговой службой. В Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) появилась информация, что юридический адрес московского ООО «Газгольдер-Рекорд» признан недостоверным. Об этом сообщает «Постньюс».

Таким образом государственные органы не смогли подтвердить фактическое местонахождение компании. Из-за этого налоговая имеет право заблокировать любые изменения в реестре. Если проблема не будет решена в течение полугода, компания может быть исключена из ЕГРЮЛ, заявил юрист Александр Строкин.

Эксперт объяснил, что такая ситуация создаёт серьёзные риски для деятельности компании: банки ужесточают контроль, партнёры теряют доверие, а участие в тендерах становится невозможным. Руководству лейбла может грозить штраф и даже дисквалификация.

Сырников из «Кадетства» не платит алименты сыновьям и задолжал налоговой
Сырников из «Кадетства» не платит алименты сыновьям и задолжал налоговой

Ранее стало известно, что известный актёр театра и кино Сергей Жигунов, звезда сериалов «Моя прекрасная няня» и «Склифосовский», задолжал налоговым органам около 294 тысяч рублей. Причиной долга стали нарушения, допущенные им как индивидуальным предпринимателем в сфере исполнительского искусства, при уплате налогов.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar