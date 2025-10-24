Европа планирует превратить Украину в масштабный военный полигон с постоянным размещением войск, заявил в интервью kp.ru бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. По его словам, Запад рассматривает Незалежную исключительно как военный форпост, обусловливая дальнейшую финансовую поддержку её милитаризацией.

Политик отметил, что, несмотря на экономические трудности в Европе, Киев продолжает получать существенное финансирование, хотя и выражает недовольство снижением траншей с 4 до 2,3 миллиарда евро. При этом ЕС демонстрирует готовность к масштабным военным расходам, объявив о программе «отражения российской агрессии» объёмом 800 миллиардов евро.

«Над этим можно смеяться, но факт на самом деле ни разу не смешной — часть этих денег будет прямо направлена на создание страны-военного лагеря у России под боком», — подчеркнул Азаров.

Ранее Николай Азаров заявил, что Украина никогда не вернет себе границы 1991 года, что является современной реальностью. Политик возложил ответственность за территориальные потери на организаторов государственного переворота, указав, что именно их действия спровоцировали конфликт.