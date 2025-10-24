Стало известно, сколько рэпер Macan хочет выручить за свою легендарную BMW M5

На «Авто.ру» появилось объявление о продаже знаменитой BMW M5 Competition, принадлежавшей рэперу Macan (настоящее имя Андрей Косолапов). Автомобиль 2021 года выпуска оснащён двигателем мощностью 625 л.с. и имеет пробег чуть более 70 тысяч километров.

Фото © Life.ru

При средней рыночной стоимости таких машин в 11–12 миллионов рублей дилерский центр «Рольф» выставил этот экземпляр за 10,5 миллиона. Музыкант сообщил, что часть вырученных средств направит на создание именных стипендий «Герои асфальта РОЛЬФ» — для поддержки молодых автомехаников.



BMW M5 Competition — одна из самых мощных и узнаваемых моделей немецкого бренда. Оснащённая 4,4-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом мощностью 625 л.с., она разгоняется до 100 км/ч за 3,3 секунды и считается эталоном среди бизнес-седанов класса high-performance.

Macan, один из самых популярных российских рэперов последних лет, неоднократно появлялся с этой машиной в клипах и на концертах, а автомобиль стал частью его публичного образа. За последние годы артист активно развивает тему автокультуры в своём творчестве, что сделало его BMW M5 своеобразным символом стиля и успеха новой волны исполнителей.