Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала трёхкратной чемпионкой мира

Россиянка Ангелина Мельникова заняла первое место в опорном прыжке на международных соревнованиях в Индонезии и стала трёхкратной чемпионкой мира по спортивной гимнастике. Россиянке присудили за выступление 14,466 балла.

Второе место отошло канадке Лие Монике Фонтейн (14,033 балла), на третьей позиции американка Джосселин Роберсон (13,983). Ещё одна российская гимнастка Анна Калмыкова получила 13,199 балла и закрепилась на шестом месте. Сейчас Мельниковой 25 лет, на её счету золото, серебро и две бронзы Олимпийских игр. К слову, в Джакарте Россия впервые выступила после четырёхлетнего перерыва.

Днём ранее Ангелина Мельникова выиграла многоборье на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Джакарте. Она набрала 55,066 балла по сумме четырёх упражнений.