Звезда КВН Елена Борщёва скорбит по умершему в 44 «кучерявому» коллеге по команде

Память о чемпионе Высшей лиги КВН-2004 в составе «Сборной Пятигорска» Павле Козмопулосе трогательно почтила его коллега и участница той самой команды Елена Борщёва. Актриса опубликовала в соцсетях фото и видео с Павлом, на некоторых кадрах он в инвалидной коляске.

«Не стало нашего «кучерявого» из «Сборной Пятигорска»… Паша всегда считался нашим самым лучшим актёром, мы все были заложниками своих образов, а он был мастером перевоплощений, играл и женщин, и детей, и ихтиандра! А ещё он был классным другом и настоящим человеком!» — написала артистка.

Елена вспомнила, как после первых гастролей Паша вернулся не с заработком, а с долгами, поскольку на свои деньги он устраивал праздники, где угощал всех знакомых. После этого он просил выдавать ему деньги лишь по окончании тура.

Через год после болезни Павел встретил Евгению, которая стала его женой. Вместе они воспитывали дочь Валерию в Ставрополе, куда неоднократно приезжала к ним Борщёва.

«Он очень любил свою доченьку. Пашка, мне очень будет тебя не хватать. Твоей искренности, тепла, иронии, поддержки… Земля пухом, Царствия Небесного, сил близким» — призналась комедиантка.

Ранее Life.ru сообщал, что в возрасте 44 лет скончался актёр и участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос. Причиной стала его продолжительная болезнь. Уже в 29 лет артист из-за неё начал терять слух и зрение.