Регион
24 октября, 09:13

Вор в законе Камо Московский умер на Украине

Обложка © RuTube / Прайм Крайм

На Украине умер так называемый вор в законе Камо Егиазаров, известный в криминальном мире как Камо Московский.

По данным «Прайм крайм», он скончался 20 октября в СИЗО города Ровно.

Свой последний срок в России вор в законе отбыл в 2020 году, а затем перебрался на Украину, там после задержания он оказался в пункте временного пребывания иностранцев. Камо Московский устроил там криминальные порядки и занялся наркоторговлей. «Бизнес» накрыли полицейские, и так криминальные авторитет оказался в СИЗО.

А ранее МВД пообещало выплатить вознаграждение в размере 1 миллиона рублей за любую информацию о наёмном убийце Владимире Шестерине, которого ищут с 2012 года. Он входил в ОПГ в Волгограде, она «крышевала» торговые рынки и строительные фирмы. На счету Шестерина несколько заказных убийств.

Александра Вишнякова
