Вор в законе Камо Московский умер на Украине
На Украине умер так называемый вор в законе Камо Егиазаров, известный в криминальном мире как Камо Московский.
По данным «Прайм крайм», он скончался 20 октября в СИЗО города Ровно.
Свой последний срок в России вор в законе отбыл в 2020 году, а затем перебрался на Украину, там после задержания он оказался в пункте временного пребывания иностранцев. Камо Московский устроил там криминальные порядки и занялся наркоторговлей. «Бизнес» накрыли полицейские, и так криминальные авторитет оказался в СИЗО.
