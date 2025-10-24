Вор в законе Камо Московский умер на Украине

На Украине умер так называемый вор в законе Камо Егиазаров, известный в криминальном мире как Камо Московский.

По данным «Прайм крайм», он скончался 20 октября в СИЗО города Ровно.

Свой последний срок в России вор в законе отбыл в 2020 году, а затем перебрался на Украину, там после задержания он оказался в пункте временного пребывания иностранцев. Камо Московский устроил там криминальные порядки и занялся наркоторговлей. «Бизнес» накрыли полицейские, и так криминальные авторитет оказался в СИЗО.