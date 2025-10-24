Звезду «Глухаря» похоронили в тюменском селе в присуствии ветеранов ФСБ и «Ночных волков»

Режиссёра, продюсера, актёра и телеведущего Анатолия Паникова, известного по кинолентам «След» и «Глухарь», похоронили в родном селе Ивановка Тюменской области. Об этом рассказала его супруга Екатерина. Попрощаться с артистом, по словам жены, пришли местные чиновники, ветераны ФСБ, члены мотоклуба «Ночные волки», а также многочисленные друзья и единомышленники.

«Похоронили Анатолия Ивановича на его исторической родине — в селе Ивановке Ялуторовского района Тюменской области», — уточнила Екатерина в беседе с АиФ.

Ранее сообщалось, что 16 октября в Москве в возрасте 66 лет умер Анатолий Паников – режиссёр, актёр и продюсер. Прощание с ним состоялось 19 октября в Тюмени. Артист известен по фильмам «След», «Глухарь» и «Час Волкова». Помимо актёрской деятельности, Паников также успешно проявил себя как продюсер и режиссёр.