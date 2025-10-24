Бесследно пропавшая семья Усольцевых могла заблудиться в тайге, считают спасатели

Семья Усольцевых, исчезнувшая в Красноярском крае, вероятно, заблудилась в тайге, сообщает региональное отделение «ЛизаАлерт». В пресс-службе организации не исключают, что во время похода с Сергеем, Ириной и их дочерью Ариной могло произойти несчастье, пишет «Лента.ру».

По словам представителей «ЛизаАлерт», наиболее вероятным сценарием является потеря семьи в лесу, так как это подтверждается опытом отряда. Тем не менее, другие версии продолжают проверять правоохранительные органы.

Председатель регионального отделения Российского Красного Креста Алена Миронова предполагает, что причиной исчезновения могли стать неблагоприятные погодные условия, так как семья отправилась в поход с минимальным снаряжением.

Напомним, поиски семьи Усольцевых, включающей супругов и их малолетнюю дочь, которая пропала 28 сентября во время туристического путешествия в Красноярском крае, продолжаются. Добровольцы, ведущие операции в предполагаемом районе исчезновения, проинформировали о находке останков и следов диких животных. Вместе с тем, неблагоприятные погодные условия и труднодоступный ландшафт местности создают потенциальную опасность и для самих участников добровольных поисковых групп.