23 октября, 12:43

Ещё один человек исчез недалеко от места пропажи семьи Усольцевых в Красноярском крае

Обложка © Telegram / КГКУ «Спасатель»

В Красноярском крае произошло очередное загадочное исчезновение — на этот раз пропал 54-летний мужчина, отправившийся на рыбалку в Партизанском районе. Как сообщает SHOT, Станислав доехал до станции Кой ещё 18 октября, взяв с собой лодку и продукты питания, однако обратно не вернулся.

В Красноярском крае недалеко от места пропажи Усольцевых исчез еще один человек. Фото © Telegram /SHOT

Согласно информации Telegram-канала, мужчина планировал вернуться с рыбалки 19 октября, но связь с ним прервалась, а его телефон перестал отвечать на звонки. После этого родственники пропавшего обратились за помощью в экстренные службы. Спасатели немедленно организовали поисковую операцию, обследовав около 15 километров вдоль реки Мана.

В ходе поисковых работ на берегу была обнаружена лодка рыбака, однако других зацепок найти не удалось. Особое внимание вызывает тот факт, что исчезновение произошло всего в 10 километрах от места, где при невыясненных обстоятельствах пропала семья Усольцевых. В настоящее время поиски Станислава продолжаются. По информации, профессионального аварийно-спасательное формирования «Спасатель», специалисты обследовали территорию 22 октября, сегодня вылазка повторится.

В СК опровергли версию о побеге пропавшей в тайге семьи Усольцевых за границу

Напомним, что семья Усольцевых, состоящая из отца, матери и маленькой дочери, пропала 28 сентября во время туристического похода в Красноярском крае. Волонтёры, работающие в районе предполагаемого исчезновения сообщили, что были найдены кости и следы хищников. К спасателям, возможно, присоединятся добровольцы «ЛизаАлерт». Однако погодные условия и сложный рельеф создают риски и для самых волонтёров.

Юлия Сафиулина
