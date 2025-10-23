Сектор Газа
23 октября, 08:51

Спасатели рискуют: В «ЛизаАлерт» назвали факторы, усложняющие поиски семьи Усольцевых

Обложка © Telegram / Путь в Любовь. Ирина Усольцева

Поисковые работы семьи Усольцевых, пропавшей в лесах Красноярского края, продолжаются. По информации, полученной «Газетой.ru» от пресс-службы поискового отряда, к спасателям, возможно, присоединятся добровольцы «ЛизаАлерт». Там также сообщили, что сложный рельеф и неблагоприятные погодные условия затрудняют поиски и создают риски для здоровья спасателей.

«Возможно, позже к отдельным задачам будут привлечены и добровольцы отряда «ЛизаАлерт». Активная фаза поиска была очень сложной во многом из-за рельефа и погоды, многие поисковики рисковали своим здоровьем. На местность плотным покровом лёг снег, погода зимняя», — сказали в поисковом отряде.

Напомним, что семья Усольцевых пропала 28 сентября во время туристического похода, и до сих пор не выходит на связь. Ранее волонтёры, участвующие в поисках в районе предполагаемого исчезновения семьи, сообщали о многочисленных следах хищных животных и обнаруженных костях. Один из поисковиков подтвердил, что в этих лесах регулярно отмечается высокая активность зверей. Кроме того, запрос правоохранительных органов о возобновлении поисков может свидетельствовать о появлении новых важных деталей в деле об исчезновении семьи Усольцевых.

