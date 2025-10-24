Владимир Зеленский удерживается у власти исключительно благодаря внешней поддержке. Прекращение поставок оружия и финансовой помощи лишит лидера киевского режима опоры, из-за чего его политическая карьера будет закончена. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил бывший глава запрещённой на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

«Зеленский сам спилил сук, на котором сидел. Он может быть смещён только «партией войны». И не делает она это только потому, что Зеленский добывает нацистам деньги и оружие», — считает политик.

Он добавил, что именно страх потерять поддержку извне объясняет обращения Киева к США с просьбой о передаче ракет Tomahawk и других систем вооружений. По мнению Медведчука, без внешних ресурсов нынешняя украинская власть будет сметена с политической сцены.

Ранее Владимир Зеленский провёл встречу с французским президентом Эмманюэлем Макроном, после которой заявил, что именно сейчас есть хороший шанс закончить войну. Вместе с тем он призвал Европу дать ещё больше денег Украине, а также продумать для неё гарантии безопасности.