Россияне в два раза чаще стали заказывать сумки из-за рубежа

Российские покупатели почти на половину увеличили число заказов сумок из-за рубежа за первые девять месяцев 2025 года, передаёт «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитиков популярных сервисов.

Популярность зарубежных брендов, таких как Michael Kors, U.S. Polo Assn и Longchamp, значительно опередила рост спроса на одежду. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров связывает этот бум с укреплением курса рубля и либерализацией политики возвратов на маркетплейсах. По его словам, этому способствовали инвестиции в развитие доставки.

«Оборот трансграничной торговли увеличивается опережающими темпами», — констатировал он.

Эксперт Екатерина Косарева не исключает, что в сегменте сумок сейчас реализуется фактор отложенного спроса. Она добавила, что российские покупатели сохраняют лояльность популярным брендам и готовы переплачивать за дизайн, а также отметила рост доли онлайн-продаж. При этом гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс предупредила, что онлайн-канал не считается для fashion-сегмента основным. Она пояснила, что производители опасаются работать с маркетплейсами из-за высоких комиссий и потери контроля над брендом.

Екатерина Косарева также предположила, что частично продажи сумок поддерживает снижение трат на другую одежду. По её мнению, в условиях экономии покупка аксессуаров может порадовать и освежить образ. Несмотря на рост числа заказов из-за рубежа, общее число покупок сумок в России по данным ОФД сократилось на 7%, при этом средний чек составил 3,28 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что розничная сеть «Твоё» запустила проект «Твоё и Ко», в рамках которого начала реализацию товаров брендов группы Inditex (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), ранее отсутствовавших на российском рынке. Продажа коллекций указанных марок организована в отдельных магазинах сети, включая торговую точку в питерском «Охта Молле», а также в Москве, Казани, Волгограде и других городах.