Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что Незалежная никогда не сможет победить Россию, а желание Владимира Зеленского упрямо продолжать сопротивление — лишь попытка спасти свой политический имидж. Об этом он рассказал в эфире британского шоу The rest is politics.

«Пусть это и некорректное сравнение, но Зеленский сталкивается с той же проблемой, что и президент Путин — ему тоже нужно определить, каким будет его политическое наследие. И это явно не будет триумфальная победа Украины и поражение России», — заявил он.

Ранее глава США Дональд Трамп отклонил предложение о предоставлении Украине военных возможностей, способных привести к поражению России. По его мнению, Зеленскому давно пора перестать вести эскалацию и нужно принять условия Москвы.