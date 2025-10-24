Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 10:06

Кулеба: Украина никогда не победит Россию, Зеленский лишь спасает свой имидж

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Обложка © ТАСС / dpa/picture-alliance

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что Незалежная никогда не сможет победить Россию, а желание Владимира Зеленского упрямо продолжать сопротивление — лишь попытка спасти свой политический имидж. Об этом он рассказал в эфире британского шоу The rest is politics.

«Пусть это и некорректное сравнение, но Зеленский сталкивается с той же проблемой, что и президент Путин — ему тоже нужно определить, каким будет его политическое наследие. И это явно не будет триумфальная победа Украины и поражение России», — заявил он.

Exxpress: Европа готовится к поражению Украины и возможной войне
Exxpress: Европа готовится к поражению Украины и возможной войне

Ранее глава США Дональд Трамп отклонил предложение о предоставлении Украине военных возможностей, способных привести к поражению России. По его мнению, Зеленскому давно пора перестать вести эскалацию и нужно принять условия Москвы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Кулеба
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar