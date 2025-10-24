Высадка российского десанта на Карантинном острове застала ВСУ врасплох

Украинские войска не ожидали высадки российского десанта на Карантинном острове и начала боёв за микрорайон Корабел. Развитие операции в этом районе может дать новые возможности для контроля ВС РФ над западной частью Херсона. Об этом сообщил РИА «Новости» губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Для противника это стало неожиданностью», — говорит Сальдо.

Он отметил, что доступ тяжёлой техники к месту боевых действий сильно ограничен, поскольку довезти всё это туда проблематично. А вот пехотные группы могут просачиваться по мостам или переправляться на лодках, особенно в ночное время.

«Карантинный остров у нас чаще называют просто Остров, так как это единственный из крупных островов, находящихся на территории Херсона», — пояснил Сальдо.

Ранее Life.ru сообщал, что Российская армия начала операцию по освобождению херсонского микрорайона «Корабел», расположенного на Карантинном острове. Боевики ВСУ всё ещё продолжают прятаться по жилым и производственным помещениям на его территории.