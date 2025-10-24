Консул назвал тревожным число высланных из Таиланда россиян

В Россию из Таиланда депортированы порядка ста россиян, которых подозревают в нарушениях местного законодательства. Такие цифры за период с начала 2025 года привёл заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.

«С 1 января по 1 октября 2025 года из Таиланда были депортированы не менее 100 россиян. Это достаточно тревожный показатель, поскольку за весь 2024 год были депортированы 65 человек. По этим цифрам мы видим тенденцию к ужесточению контроля за исполнением иммиграционных правил в Таиланде», — уточнил он TAСС.

По его словам, за последние месяцы россияне попадались на несоблюдении иммиграционного и трудового законодательства. Также увеличилось число административных правонарушений со стороны российских туристов. Ильин предупредил, что сограждане должны обратить внимание на то, что власти Таиланда стали внимательнее относиться к соблюдению законов.

По утверждению Ильина, Таиланд также пытается наказывать за визаран — это практика, когда туристы, находясь в безвизовой стране, выезжают и заезжают снова, чтобы продлить своё пребывание. Это привело к тому, что люди стали бояться выезжать из Таиланда ради визарана, опасаясь, что их не пустят обратно, и поэтому продолжают своё пребывание в стране нелегально.

Ранее стало известно, что на острове Пханган в Таиланде полиция задержала почти два десятка граждан России, у которых выявили визовые нарушения. Среди задержанных есть и те, кто проходит по уголовным делам, каким именно — не раскрывается.