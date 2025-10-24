Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

24 октября, 10:09

ВЦИОМ: Путину доверяют 77,8% россиян

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Подавляющее большинство россиян — 74,5% — положительно оценивает работу Владимира Путина на посту президента. Такие данные представил аналитический центр ВЦИОМ на основании проведённого опроса.

Уровень доверия граждан к главе государства достиг 77,8%. При этом каждый шестой респондент выразил недоверие руководителю страны. Деятельность российского правительства одобряют 48,1% опрошенных, а о доверии председателю кабмина Михаилу Мишустину заявили 59% граждан.

«Единая Россия» сохраняет лидерство в электоральных предпочтениях — за неё готовы проголосовать 33,6% респондентов. ЛДПР и КПРФ набрали бы 11,4% и 10,1% соответственно, а за партию «Новые люди» отдали бы голоса 7,6% участников опроса. Исследование проводилось с 13 по 19 октября методом телефонного интервью, в нём приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. Статистическая погрешность не превышает 1%.

Путин расставил точки над «томагавками», унитазами и Будапештом: Полное заявление президента
А ранее россияне назвали президента Владимира Путина своим главным нравственным ориентиром. Второе место в топе занял кинорежиссёр Никита Михалков, третье — патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Юрий Лысенко
