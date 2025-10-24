Путин проведёт оперативное совещание Совбеза

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ по ВКС. Детали повестки он анонсировать не стал.

«Путин в течение дня проведёт оперативное совещание с постоянными членами СБ в режиме видеоконференции», — отметил Песков.

Он добавил, что также Путин в первой половине дня проведёт международный телефонный разговор. С кем именно запланированы переговоры, Песков уточнять не стал, но пообещал, что скоро всех оперативно проинформируют.

Ранее Песков разъяснил приказ Путина об «‎ошеломляющем» ответе на удары вглубь России. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не потерпит угрозы своей безопасности и будет действовать решительно в ответ на любые попытки нарушить её суверенитет.