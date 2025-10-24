Путин проведёт оперативное совещание Совбеза
Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о планах Владимира Путина провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ по ВКС. Детали повестки он анонсировать не стал.
«Путин в течение дня проведёт оперативное совещание с постоянными членами СБ в режиме видеоконференции», — отметил Песков.
Он добавил, что также Путин в первой половине дня проведёт международный телефонный разговор. С кем именно запланированы переговоры, Песков уточнять не стал, но пообещал, что скоро всех оперативно проинформируют.
Ранее Песков разъяснил приказ Путина об «ошеломляющем» ответе на удары вглубь России. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не потерпит угрозы своей безопасности и будет действовать решительно в ответ на любые попытки нарушить её суверенитет.
