Политолог назвал причину срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште
Политолог Сергей Михеев объяснил, почему президент США Дональд Трамп отказался от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. В эфире радиостанции «Вести ФМ» он заявил, что американский лидер не имеет чёткой позиции по украинскому вопросу. Михеев отметил, что многие страны выработали свои подходы к урегулированию конфликта, однако план Трампа, если он существует, остаётся неизвестным.
Он обратил внимание на то, что в публичном пространстве нет конкретных предложений от США, объясняющих их позицию. Михеев также допустил, что обсуждения могут идти за закрытыми дверями, но на данный момент всё сводится к общим заявлениям о готовности к диалогу без реальных шагов.
Политолог раскритиковал формулировку Белого дома о том, что «Россия не сделала шагов навстречу». Он считает, что такое утверждение можно также адресовать США, поскольку со стороны Америки также нет готовности к конструктивному взаимодействию.
Михеев также отметил положительный момент в текущей ситуации — временное снятие с повестки вопроса о ракетах «Томагавк». Он подчеркнул, что возвращение этого вопроса могло бы привести к серьёзным последствиям для глобальной безопасности, так как такие ракеты могут нести ядерные боеголовки.
Ранее Трамп заявил, что отменил встречу с Путиным в Будапеште. У главы Белого дома, по его собственному признанию, сложилось впечатление, что «достигнуть нужной цели» в переговорах с президентом РФ не получится. Зеленский позже приписал себе в заслуги срыв встречи Путина и Трампа в Будапеште. А российский лидер уточнил, что саммит переносится.
