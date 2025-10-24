Политолог назвал причину срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште

Политолог Сергей Михеев объяснил, почему президент США Дональд Трамп отказался от встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. В эфире радиостанции «Вести ФМ» он заявил, что американский лидер не имеет чёткой позиции по украинскому вопросу. Михеев отметил, что многие страны выработали свои подходы к урегулированию конфликта, однако план Трампа, если он существует, остаётся неизвестным.

Он обратил внимание на то, что в публичном пространстве нет конкретных предложений от США, объясняющих их позицию. Михеев также допустил, что обсуждения могут идти за закрытыми дверями, но на данный момент всё сводится к общим заявлениям о готовности к диалогу без реальных шагов.

Политолог раскритиковал формулировку Белого дома о том, что «Россия не сделала шагов навстречу». Он считает, что такое утверждение можно также адресовать США, поскольку со стороны Америки также нет готовности к конструктивному взаимодействию.

Михеев также отметил положительный момент в текущей ситуации — временное снятие с повестки вопроса о ракетах «Томагавк». Он подчеркнул, что возвращение этого вопроса могло бы привести к серьёзным последствиям для глобальной безопасности, так как такие ракеты могут нести ядерные боеголовки.