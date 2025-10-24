Путин и Алиев по телефону обсудили главные аспекты двустороннего сотрудничества

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

Лидеры продолжили тему своих переговоров, состоявшихся 9 октября на саммите СНГ в Душанбе. В ходе беседы они подтвердили обоюдное стремление укреплять торгово-экономические связи, а также реализовывать совместные проекты в энергетической и транспортно-логистической сферах. Были затронуты отдельные аспекты регионального сотрудничества и международной обстановки. Стороны договорились поддерживать контакты на различных уровнях.

Ранее президент России Владимир Путин опроверг наличие кризиса в межгосударственных отношениях с Азербайджаном, охарактеризовав сложившуюся ситуацию как эмоциональный кризис. После переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым он заявил, что между странами произошёл «кризис эмоций» из-за очень тяжёлой трагедии – крушения самолёта.