Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Регион
24 октября, 10:24

Путин и Алиев по телефону обсудили главные аспекты двустороннего сотрудничества

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Президент России Владимир Путин и глава Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонный разговор для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

Лидеры продолжили тему своих переговоров, состоявшихся 9 октября на саммите СНГ в Душанбе. В ходе беседы они подтвердили обоюдное стремление укреплять торгово-экономические связи, а также реализовывать совместные проекты в энергетической и транспортно-логистической сферах. Были затронуты отдельные аспекты регионального сотрудничества и международной обстановки. Стороны договорились поддерживать контакты на различных уровнях.

Ранее президент России Владимир Путин опроверг наличие кризиса в межгосударственных отношениях с Азербайджаном, охарактеризовав сложившуюся ситуацию как эмоциональный кризис. После переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым он заявил, что между странами произошёл «кризис эмоций» из-за очень тяжёлой трагедии – крушения самолёта.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Путин
  • Ильхам Алиев
  • Азербайджан
  • Мировая политика
  • Политика
