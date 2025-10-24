Россия испытывает острый дефицит профессиональных клоунов

Современный клоун должен создавать актуальный репертуар, понятный сегодняшней публике, поскольку зритель стал более искушённым, заявил народный артист РСФСР, преподавать искусства клоунады Анатолий Марчевский. По его словам, ключевым показателем успеха репризы является реакция детской аудитории, ведь если шутка не находит отклика у детей, её не примут и взрослые.

Эксперт отметил уникальность циркового искусства как семейного досуга, не требующего специальной подготовки и создающего праздничную атмосферу без трагедий и драмы. Артист цирка также обратил внимание на острую нехватку в России профессиональных клоунов с индивидуальностью, философией и репертуаром, отражающим современные реалии, в отличие от простых массовиков-затейников.

«Если вы заметили, в жанре клоунады не появляются новые имена. К сожалению, есть цирковые программы, работающие без клоуна. А клоун — это главный персонаж циркового спектакля, дирижёр зрительского настроения, он создаёт целостность спектакля, цементирует программу, без клоуна цирка нет», — подчеркнул собеседник сайта MK.ru.