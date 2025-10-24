Песков назвал причину «затянувшейся паузы» в переговорах с Украиной
Обложка © Life.ru
Украина устроила «слишком затянувшуюся паузу» в переговорном процессе по урегулированию конфликта, не желая реально оценивать свои шансы на продолжение противоборства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя отсутствие подвижек в диалоге Киева и Москвы.
«Оцениваем как паузу, слишком уже затянувшуюся паузу, которая возникла по причине нежелания киевского режима интенсифицировать этот самый переговорный процесс», — сказал Песков.
Он добавил, что европейские кураторы давят на киевский режим и активно поддерживают нежелание Украины «интенсифицировать переговорный процесс».
Ранее бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что Незалежная никогда не сможет победить Россию, а желание Владимира Зеленского упрямо продолжать сопротивление — лишь попытка спасти свой политический имидж.
