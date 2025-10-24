Россиянам объяснили «предновогодний» рост ставок по банковским вкладам

Российские банки повышают ставки по вкладам, что является предновогодней акцией, свойственной концу каждого года. Об этом заявил журналисту РБК первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. Он отметил, что подобные действия носят «неаккуратный характер» и вынуждают клиентов отдавать предпочтение краткосрочным депозитам.

«Воспринимайте это как начало предновогодних предложений с учётом высшей конкуренции и повышенного спроса на сберегательные продукты», — подчеркнул он.

Ранее эксперты рассказали, что ряд крупных российских банков повысил процентные ставки по отдельным видам вкладов, что противоречит общей тенденции снижения доходности депозитов. Согласно анализу, основной причиной повышения ставок стали внутренние потребности кредитных организаций. Более высокая доходность вкладов помогает финансовым институтам решать операционные задачи, включая привлечение капитала для финансирования масштабных инвестиционных программ и расширения кредитного портфеля.