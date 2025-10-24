Официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что Китай последовательно выступает за прекращение украинского конфликта и продолжит играть конструктивную роль в его политическом урегулировании.

На брифинге дипломат прокомментировал слова Владимира Зеленского о якобы «отсутствии постоянного диалога» между Пекином и Киевом и «поддержке Россией» со стороны Китая.

«Китай неустанно стремится к прекращению огня и окончанию боевых действий, выступая за примирение и диалог», — подчеркнул Го Цзякунь.

Он отметил, что Пекин придерживается принципов справедливости и объективности, а мировое сообщество является свидетелем усилий Китая по деэскалации ситуации и поиску мирного решения кризиса.

Позиция Китая: справка

Китай с первых месяцев конфликта занимает позицию формального нейтралитета, призывая к прекращению боевых действий и переходу к переговорам. В феврале 2023 года Пекин представил свой «мирный план» из 12 пунктов, где ключевыми тезисами стали уважение территориальной целостности всех государств, отказ от ядерного шантажа и постепенное снятие санкций как инструмента давления.

Несмотря на давление со стороны Запада, КНР избегает прямых обвинений в адрес России и продолжает сотрудничество в торговле, энергетике и логистике. При этом китайская дипломатия неоднократно подчёркивала, что не предоставляет Москве военной помощи и не вмешивается в конфликт.

В Вашингтоне и Киеве регулярно обвиняют Китай в «скрытой поддержке» Москвы, однако Пекин отвергает эти заявления, напоминая, что его политика направлена на «умиротворение и баланс интересов».