Японские учёные научили подопытных дышать через анус

Японские исследователи создали технологию ректальной доставки кислорода в организм, которая может применяться при тяжёлых лёгочных заболеваниях. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на научные разработки.

Учёные обратили внимание на способность некоторых животных поглощать кислород через кишечник, включая вьюнов и морских огурцов. В ходе эксперимента добровольцам вводили кислородосодержащую жидкость перфтордекалин, которая через стенки кишечника попадала в кровеносную систему. Исследование с участием 27 человек показало отсутствие серьёзных побочных эффектов при часовом удерживании состава. Специалистам предстоит оценить клиническую эффективность методики, которая потенциально может стать альтернативой искусственной вентиляции лёгких.

Ранее Life.ru рассказывал о другом удивительном открытии, область применения которого, впрочем, представить намного проще: команда европейских и американских учёных совершила прорыв в офтальмологии, создав глазной имплантат для частичного возвращения зрения полностью ослепшим людям. Новая система работает по принципу преобразования изображения: миниатюрная камера в оправе очков передаёт картинку на беспроводной чип, вживлённый в сетчатку, который затем конвертирует её в электрические импульсы для мозга. Клинические испытания доказали высокую эффективность методики, продемонстрировав улучшение зрительной функции у более чем 80% пациентов с возрастной дегенерацией макулы, что вновь открывает для них возможность, к примеру, самостоятельного чтения.