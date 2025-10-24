Сектор Газа
Международный форум «Россия — спортивная держава» пройдёт в Самаре 5–7 ноября

Обложка © ТАСС / Михаил Синицын

На официальном сайте XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава» (РСД), который пройдёт в Самаре с 5 по 7 ноября, опубликована деловая программа. Мероприятие организовано по распоряжению президента РФ Владимира Путина и будет проводиться Фондом «Росконгресс» при поддержке Правительства РФ и властей Самарской области.

«Форум «Россия — спортивная держава» состоится в 13-й раз. За это время он стал ключевой площадкой для объединения спортивного сообщества и обсуждения задач, обозначенных президентом Владимиром Путиным. Сегодня в нашей стране активно развивается фиджитал-движение, расширяются возможности для адаптивного спорта, строятся новые объекты в рамках комплексной госпрограммы, работает более 38 тысяч школьных спортивных клубов», — отметил зампредседателя Правительства РФ, председатель Организационного комитета Форума Дмитрий Чернышенко.

В этом году в фокусе форума дальнейшее развитие детско-юношеского спорта, международное сотрудничество и достижение национальных целей развития спортивной отрасли. Одной из важных тем мероприятия станет дальнейшее продвижение инновационных видов спорта. Так, состоится открытый урок «Фиджитал-спорт: будущее, которое наступило сегодня», он наглядно покажет достижения и значимость этого вида спорта.

Главная тема форума «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе», которая подчеркивает, что достижение успехов возможно при плодотворной совместной работе всех участников спортивной отрасли. Особое внимание уделяется доступности спорта, укреплению отношений на международной арене, а также стратегическому развитию как профессионального, так и массового спорта.

«Подобные мероприятия — это не только спортивные праздники, но и инвестиции в инфраструктуру, регионы и человеческий капитал. Программа Форума охватывает весь спектр ключевых вопросов развития российского спорта», подчеркнул ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению Международного спортивного форума «Россия спортивная держава» Антон Кобяков.

В этом году деловая программа форума состоит из четырёх ключевых треков: «О спорт, ты — мир. Международное сотрудничество», «Экосистема» (дискуссии, направленные на развитие спортивной инфраструктуры, государственно-частного партнёрства в спорте и внедрение новейших технологий), «Создавая новый образ спорта», «Спорт и общество».

«Мы выходим на финишную прямую подготовки к форуму «Россия — спортивная держава» в Самаре. Его деловая программа в этом году станет одной из самых содержательных за всю историю Форума: из более чем девяноста заявок по решению Оргкомитета отобрано 38 наиболее значимых и актуальных событий», — подчеркнул министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

Ранее сообщалось, что Москва продолжит формировать инфраструктуру для здоровья и активного досуга жителей. В 2026 году на развитие физкультуры и спорта выделят 173,3 миллиарда рублей, уточнил мэр Сергей Собянин. На эти деньги откроют новые секции в шаговой доступности. Каждый сможет найти подходящий вариант — независимо от возраста и уровня подготовки.

