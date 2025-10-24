Сектор Газа
24 октября, 11:41

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели плановый полёт над Японским морем

Обложка © Wikipedia / High Contrast

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России совершили плановый полёт над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Полёт Ту-95МС. Видео © Telegram / Минобороны России

По данным ведомства, миссия проходила в установленном воздушном пространстве и длилась свыше 11 часов.

«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Продолжительность полёта составила более 11 часов», — сообщила пресс-служба Министерства.

Новый премьер Японии хочет заключить мирный договор с Россией
Ранее Минобороны России рассказывало о проведении планового полёта дальних бомбардировщиков Ту-22М3 над нейтральными водами Балтийского моря. Процесс продлился около пяти часов. На отдельных участках самолёты сопровождали иностранные истребители.

