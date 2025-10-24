От 13 до 18: Названы сроки окупаемости квартир «под сдачу» в мегаполисах

Воронеж оказался в числе городов, где однокомнатные квартиры при их приобретении долго окупаются за счёт сдачи в аренду. Так, отбить вложения в однушку можно лишь за 16 лет и 2 месяца, при этом средние показатели в мегаполисах РФ составляют 14,5 года. Такие расчёты приводит «РБК Недвижимость».

Сейчас в Воронеже средняя цена такой квартиры площадью 37 кв. м на вторичном рынке составляет 4,3 миллиона рублей, а месячная аренда доходит до 22,3 тысячи рублей. Эти данные позволяют сделать вывод, что окупаться жильё будет долго, поэтому город занял шестое место в списке 16 мегаполисов по данным критериям.

Лучше всего дела с окупаемостью приобретённого жилья обстоят в Челябинске (всего 13 лет). Далее идут Новосибирск и Екатеринбург, где квартира окупится за 13 лет и 4 месяца. А вот в Санкт-петербурге, Москве и Волгограде данный показатель оказался зашкаливающим: потребуется более 17 лет, чтобы отбить затраты на покупку квартиры через сдачу в аренду.

Ранее Госдума приняла в первом чтении поправки в налоговое законодательство, которые предусматривают отмену налоговых льгот при продаже жилья, вне зависимости от срока владения. Изменения коснутся также случаев наследования и дарения недвижимости. При этом льготы будут действовать до 30 апреля 2026 года.