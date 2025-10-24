Ангелина Мельникова взяла третью медаль на чемпионате мира по гимнастике

Российская гимнастка Ангелина Мельникова завоевала серебро в упражнениях на брусьях на чемпионате мира, проходящем в Джакарте. Её результат составил 14,500 балла. Победу одержала спортсменка из Алжира Кайлия Немур, набравшая 15,566 балла.

Для Мельниковой эта награда стала третьей на нынешнем первенстве — ранее она выиграла золото в личном многоборье и опорном прыжке.

Российская гимнастика под санкциями: справка

Россия не участвовала в международных соревнованиях по спортивной гимнастике с 2022 года — после решения Международной федерации гимнастики (FIG) об отстранении российских и белорусских спортсменов на фоне событий на Украине. За это время россияне пропустили два чемпионата мира и Олимпийский цикл, выступая только на внутренних стартах и Кубке дружбы.

Возвращение российских гимнастов на мировой уровень стало возможным лишь в 2025 году под нейтральным статусом. Несмотря на ограничения — отсутствие гимна, флага и национальной символики, — участие Ангелины Мельниковой и её успехи стали первыми медалями России на чемпионате мира по гимнастике за три года.

До отстранения российская сборная традиционно входила в число лидеров мирового рейтинга, регулярно занимая призовые места на Олимпийских играх и чемпионатах мира.