24 октября, 11:17

Курс рубля замедлил рост после снижения ключевой ставки ЦБ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Plotnikov

Рост курса рубля в ходе торгов на Московской бирже замедлился после решения Банка России понизить ключевую ставку. Данные об изменении динамики приводит сама торговая площадка.

На момент объявления решения регулятора курс юаня составлял 11,343 рубля. Спустя всего пять минут после публикации новости юань замедлил своё снижение, и его стоимость установилась на отметке 11,355 рубля.

Всего часом ранее совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 16,50% годовых. В регуляторе отметили, что экономика возвращается к траектории сбалансированного роста, но инфляционные ожидания остаются высокими.

