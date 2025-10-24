Сектор Газа
24 октября, 11:35

Появились новые данные о судьбе застрявших на вершине Манаслу российских альпинистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / emerald_media

Пятеро российских альпинистов, которые якобы застряли на горе Манаслу в Непале, на самом деле успешно спускаются с высоты 7000 метров. Все участники группы здоровы, обеспечены медицинским кислородом, вызов спасателей им также не потребовался. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Группа под руководством Андрея Васильева, включающая скульптора и альпиниста Сергея Кондрашкина, петербурженку Наталью Белянкину (самую молодую обладательницу звания «Снежный барс»), чемпиона России по альпинизму Кирилла Эйземана и опытного инструктора Виталия Шипилова, начала восхождение 17 октября.

Альпинисты двигались по классическому маршруту, а затем продолжили подъём без помощи шерпов и использования подготовленных перил. Восхождение по юго-западной стороне заняло пять дней. 23 октября группа достигла вершины Манаслу, но из-за сильного ветра была вынуждена переждать ночь в палатках.

В настоящее время альпинисты находятся на высоте 7000 метров. У них достаточно кислорода, однако плохая видимость осложняет спуск. Им предстоит преодолеть три лагеря, и до первого планируют добраться к ночи.

Альпинист Кулеш: В районе, где пропала семья Усольцевых, раньше никто не терялся
Ранее распространивлась информация о том, что группа российских альпинистов застряла на вершине восьмитысячника Манаслу в Непале и не может спуститься с высоты 8163 метров. Данные, что альпинисты связывались со спасателями и просили о помощи, ссылаясь на нехватку сил из-за сложных погодных условий, не подтвердились.

Наталья Афонина
  • Новости
  • непал
  • Происшествия
