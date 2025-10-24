Сектор Газа
24 октября, 11:54

Украинским уклонистам требуют закрыть путь в Европу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladislav Havrilov

Евросоюзу следует ограничить въезд молодых украинцев, ведь Европе совершенно невыгодно впускать к себе беженцев, которые могли бы взять оружие и пойти на фронт. Об этом заявил глава Баварии и лидер ХСС Маркус Зёдер в беседе с ntv.

«Никому не поможет, если ещё больше молодых людей из Украины приедут в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину», — сказал политик.

Если украинские власти не пересмотрят подход, Зёдер предложил сократить действие европейской Директивы о временной защите, которая дает украинцам право на проживание, работу и социальную поддержку в странах Евросоюза.

Ранее Life.ru сообщал, что еженедельно около двух тысяч молодых украинцев просят предоставить им убежище в Германии. При этом в августе власти Украины разрешили выезд из страны всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно.

