24 октября, 12:07

89-летняя жительница Курской области два месяца выживала в оккупации ВСУ на гречке и воде

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

89-летняя жительница приграничного села Ольговка в Курской области провела два месяца в погребе во время оккупации территории ВСУ. По данным RT, бабушка Юлия, пережившая Великую Отечественную войну, столкнулась с новым вторжением врага, однако родные не успели её эвакуировать, а соседи покинули населённый пункт.

89-летняя жительница Курской области два месяца выживала в оккупации ВСУ. Видео © Telegram / RT

Пенсионерка выживала на сухой гречке и дождевой воде, пока не обессилела и не поднялась в дом при наступлении холодов. Женщина просто лежала на кровати и не могла встать. Российские военные, обнаружив старушку, доставили её в Курск к родственникам. В настоящее время бабушка Юлия проживает у дочери и проходит восстановление после пережитого ужаса.

Хинштейн: На случай ударов ВСУ по энергообъектам Курской области есть «план Б»

Ранее в Курской области выдали почти 12 тысяч жилищных сертификатов на 74 млрд рублей пострадавшим от обстрелов. Средний размер компенсации для потерявших жильё составляет 6 млн рублей и зависит от площади утраченной недвижимости.

Борис Эльфанд
  • Курская область
