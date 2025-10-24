Частная клиника в Москве заработала миллионы, диагностируя лживые болезни наивным пенсионерам

В Москве частная клиника обманула сотни пенсионеров, бесплатно проверяя у них суставы, а затем озвучивая несуществующие у пациентов болезни. Пострадавшие платили за «лечение» огромные деньги, всего псевдомедики выманили у своих жертв десятки миллионов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мсоковская клиника обманула сотни пенсионеров на мнимых диагнозах. Видео © Telegram / Ирина Волк

«В частной клинике им ставили ужасающие диагнозы и грозили инвалидностью. Настаивая на срочном лечении, заставляли граждан немедленно заключить договор и оплатить трёхгодичный курс лечения. Пациенты платили сотни тысяч рублей, при этом многие брали кредит в обмен на обещание получить компенсацию за счёт бюджетных средств по государственным программам», — уточнила она.

Однако по факту пациентам проводились лишь несколько общих процедур. Сейчас задержаны руководители и сотрудница клиники. Возбуждено дело о мошенничестве. В настоящее время устанавливаются все потерпевшие в результате противоправной деятельности и её соучастники.

