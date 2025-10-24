Экс-главком НАТО призвал дать Украине гарантии безопасности по примеру Косово

Страны, входящие в НАТО, смогли бы обеспечить три основных гарантии безопасности на Украине. Таким мнением поделился бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg.

«Есть прецедент: НАТО и западные союзники предоставили такие гарантии Косово на Балканском полуострове во второй половине 90-х против сербской агрессии», — пишет экс-главком.

Ставридис пояснил, что речь идёт о гарантиях безопасности украинской стороне на земле, в небе и на море. Натовские боевые корабли должны будут патрулировать воды Чёрного моря, в воздушном пространстве установится бесполётная зона, а также иностранные военные отправятся на Украину с «миротворческой миссией», добавил он. По его словам, также НАТО возбмёт на себя обязательство обеспечивать Киев необходимым вооружением.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским рассуждал о гарантиях безопасности не только для Украины, но и для России. Американский лидер заявил, что обе стороны должны получить «реальные гарантии мира». Однако украинская делегация восприняла эти комментарии как «обескураживающие».