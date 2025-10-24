Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 12:46

Экс-главком НАТО призвал дать Украине гарантии безопасности по примеру Косово

Встреча по Украине в формате «Рамштайн». Фото © Офис президента Украины

Встреча по Украине в формате «Рамштайн». Фото © Офис президента Украины

Страны, входящие в НАТО, смогли бы обеспечить три основных гарантии безопасности на Украине. Таким мнением поделился бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис в колонке для Bloomberg.

«Есть прецедент: НАТО и западные союзники предоставили такие гарантии Косово на Балканском полуострове во второй половине 90-х против сербской агрессии», — пишет экс-главком.

Ставридис пояснил, что речь идёт о гарантиях безопасности украинской стороне на земле, в небе и на море. Натовские боевые корабли должны будут патрулировать воды Чёрного моря, в воздушном пространстве установится бесполётная зона, а также иностранные военные отправятся на Украину с «миротворческой миссией», добавил он. По его словам, также НАТО возбмёт на себя обязательство обеспечивать Киев необходимым вооружением.

Еврокомиссия представила дорожную карту подготовки к конфликту с РФ до 2030 года
Еврокомиссия представила дорожную карту подготовки к конфликту с РФ до 2030 года

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время переговоров с Владимиром Зеленским рассуждал о гарантиях безопасности не только для Украины, но и для России. Американский лидер заявил, что обе стороны должны получить «реальные гарантии мира». Однако украинская делегация восприняла эти комментарии как «обескураживающие».

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • НАТО
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar