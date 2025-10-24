Си Цзиньпин одним приказом заставил Германию взвыть – ответом стал «‎жёсткий» демарш

Германия направила дипломатическую ноту Китаю в связи с дефицитом полупроводников, вызванным ограничениями против производителя микрочипов Nexperia. Эти меры привели к перебоям в поставках чипов, необходимых для автомобильной и электронной промышленности страны, сообщает газета Bild.

Как уточнила министр экономики Германии Катерина Райхе, Берлин выразил официальный протест Пекину, подчёркивая, что экономика ФРГ сильно зависит от стабильных поставок микрочипов.

«Мы сильно пострадали из-за дефицита чипов. Мы направили демарш министру торговли Китая», — заявила Райхе и добавила, что Германия стремится к деэскалации ситуации и восстановлению экспорта чипов.

Напомним, что 12 октября Минэкономики Нидерландов применило «закон о доступности товаров» по отношению к Nexperia, что привело к отстранению главы компании, Чжан Сюэчжэна, и передаче её акций в управление независимого управляющего. Эта компания принадлежит китайскому концерну Wingtech и является ключевым поставщиком микрочипов для европейской автомобильной и бытовой промышленности. Через два дня Китай ввёл экспортные ограничения на чипы Nexperia, запретив вывоз части продукции за пределы страны. Из-за дефицита Volkswagen собирается приостановить выпуск двух моделей авто.