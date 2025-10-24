Бывший мэр Ростова-на-Дону задержан по подозрению в превышении полномочий

По подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. Об этом DonDay сообщили в правоохранительных органах.

Данные о задержании чиновника и деталях его дела уточняется.

Алексей Логвиненко родился в Таганроге в 1974 году. С 2006 по 2016 год он занимал руководящие должности в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции по Ростовской области. Затем перешёл в «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» на должность заместителя генерального директора, после чего занял аналогичную должность в компании «Водные ресурсы».

Логвиненко возглавил администрацию Ростова-на-Дону в 2019 году, после досрочной отставки его предшественника Виталия Кушнарева. В январе 2025 года Логвиненко подал в отставку сам. В марте на пост главы Ростова-на-Дону депутатами городской Думы был избран Александр Скрябин.

Ранее сообщалось о задержании заместителя главы Железногорска Романа Вычужанина по подозрению в хищении государственных средств. Чиновника подозревают в незаконном выводе нескольких миллионов рублей из городского бюджета при заключении контрактов на уборку несанкционированных свалок в окрестностях Железногорска.