Почти половина россиян стесняются просить прибавку к зарплате у начальника

Осенний период является наиболее благоприятным для пересмотра заработных плат, поскольку именно в это время компании формируют бюджет на следующий год. Такие данные приводятся в исследовании kp.ru, согласно которому 44% россиян никогда не обращались к работодателям с просьбой о повышении зарплаты из-за чувства неловкости.

«У нас одна коллега на встрече с гендиректором прибавку попросила, а её на следующий день уволили, больше никто не просит», — признался один из участников опроса.

При этом 24% респондентов заявили, что периодически просят прибавку при уверенности в своей профессиональной ценности, а 14% делают это регулярно, считая финансовую заботу о себе личной ответственностью. Оставшиеся 9% участников опроса отметили, что работают в организациях с прозрачной системой оплаты труда, где оклады регулярно индексируются без дополнительных обращений.