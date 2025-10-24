Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 12:45

Почти половина россиян стесняются просить прибавку к зарплате у начальника

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Осенний период является наиболее благоприятным для пересмотра заработных плат, поскольку именно в это время компании формируют бюджет на следующий год. Такие данные приводятся в исследовании kp.ru, согласно которому 44% россиян никогда не обращались к работодателям с просьбой о повышении зарплаты из-за чувства неловкости.

«У нас одна коллега на встрече с гендиректором прибавку попросила, а её на следующий день уволили, больше никто не просит», — признался один из участников опроса.

При этом 24% респондентов заявили, что периодически просят прибавку при уверенности в своей профессиональной ценности, а 14% делают это регулярно, считая финансовую заботу о себе личной ответственностью. Оставшиеся 9% участников опроса отметили, что работают в организациях с прозрачной системой оплаты труда, где оклады регулярно индексируются без дополнительных обращений.

Россиянам рассказали, как шестидневная рабочая неделя скажется на зарплате
Россиянам рассказали, как шестидневная рабочая неделя скажется на зарплате

Ранее для россиян составили топ-20 самых денежных профессий 2025 года. Кроме того, назван топ-5 профессий с самыми высокими зарплатами в октябре.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Работа
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar