Подводный охотник нашёл кости мамонта возрастом 15 тысяч лет на дне башкирской реки

В Кушнаренковском районе Башкортостана подводный охотник Вячеслав Мосунов наткнулся на некоторые древности, пока ползал по дну реки. Он достал из воды кости носорога и мамонта, которые сумели опознать в Зоологическом музее Уфимского университета наук и технологий (УУНиТ), куда были переданы.

Фото © Зоологический музей Уфимского Университета Науки и Технологий

Фото © Зоологический музей Уфимского Университета Науки и Технологий

Специалисты музея оперативно провели первичный анализ и установили, что среди находок — берцовая кость шерстистого носорога, а также лучевая и бедренная кости мамонта. По словам Динары Камаловой, ассистента кафедры биологии и экологии УУНиТ, кости животных из мамонтовой фауны часто находят в аллювиальных отложениях. Они переносятся рекой во время паводков, а песок, ил и глина защищают их от эрозии. Кости чаще всего встречаются на отмелях и косах в местах с сильным течением.

Подводный охотник Вячеслав Мосунов выложил в соцсетях кадры. Видео © VK / Шторм Вячеслав

«На этот раз палеонтологические образцы, которым примерно 15 тысяч лет, – фрагменты двух костей мамонта и бедро шерстистого носорога – обнаружены при подводной охоте в реке Белая в окрестностях села Кушнаренково рыбаком Вячеславом Мосуновым», – рассказал заведующий учебно-научной зоологической лабораторией УУНиТ Александр Гладких.

Это не первая находка Вячеслава, на его счету уже рекордное количество палеонтологических находок, включая бивни и зубы мамонтов и шерстистых носорогов, которые он передавал в местные музеи.

Его последнюю находку он решил передать в Зоологический музей УУНиТ, что стало прекрасным подарком ко Дню рождения университета, который отмечается 1 ноября. Это пополнение экспозиции поможет студентам в изучении прошлого региона. Вячеслав выразил радость, что его находки будут помогать будущим поколениям лучше понять древнюю фауну Башкирии.

Ранее Life.ru рассказывал, как рыбаки из Кировской области выловили бивень мамонта длиной почти два метра. Сперва мужчины подумали, что это просто большая коряга. Достать его было несложно, а вот с запихиванием в машину возникли трудности.