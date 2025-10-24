Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 13:49

Подводный охотник нашёл кости мамонта возрастом 15 тысяч лет на дне башкирской реки

Обложка © Зоологический музей Уфимского Университета Науки и Технологий

Обложка © Зоологический музей Уфимского Университета Науки и Технологий

В Кушнаренковском районе Башкортостана подводный охотник Вячеслав Мосунов наткнулся на некоторые древности, пока ползал по дну реки. Он достал из воды кости носорога и мамонта, которые сумели опознать в Зоологическом музее Уфимского университета наук и технологий (УУНиТ), куда были переданы.

Фото © Зоологический музей Уфимского Университета Науки и Технологий

Фото © Зоологический музей Уфимского Университета Науки и Технологий

Фото © Зоологический музей Уфимского Университета Науки и Технологий

Фото © Зоологический музей Уфимского Университета Науки и Технологий

Специалисты музея оперативно провели первичный анализ и установили, что среди находок — берцовая кость шерстистого носорога, а также лучевая и бедренная кости мамонта. По словам Динары Камаловой, ассистента кафедры биологии и экологии УУНиТ, кости животных из мамонтовой фауны часто находят в аллювиальных отложениях. Они переносятся рекой во время паводков, а песок, ил и глина защищают их от эрозии. Кости чаще всего встречаются на отмелях и косах в местах с сильным течением.

Подводный охотник Вячеслав Мосунов выложил в соцсетях кадры. Видео © VK / Шторм Вячеслав

«На этот раз палеонтологические образцы, которым примерно 15 тысяч лет, – фрагменты двух костей мамонта и бедро шерстистого носорога – обнаружены при подводной охоте в реке Белая в окрестностях села Кушнаренково рыбаком Вячеславом Мосуновым», – рассказал заведующий учебно-научной зоологической лабораторией УУНиТ Александр Гладких.

Это не первая находка Вячеслава, на его счету уже рекордное количество палеонтологических находок, включая бивни и зубы мамонтов и шерстистых носорогов, которые он передавал в местные музеи.

Его последнюю находку он решил передать в Зоологический музей УУНиТ, что стало прекрасным подарком ко Дню рождения университета, который отмечается 1 ноября. Это пополнение экспозиции поможет студентам в изучении прошлого региона. Вячеслав выразил радость, что его находки будут помогать будущим поколениям лучше понять древнюю фауну Башкирии.

В Подмосковье археологи нашли клад с древними орудиями в черепе мамонта
В Подмосковье археологи нашли клад с древними орудиями в черепе мамонта

Ранее Life.ru рассказывал, как рыбаки из Кировской области выловили бивень мамонта длиной почти два метра. Сперва мужчины подумали, что это просто большая коряга. Достать его было несложно, а вот с запихиванием в машину возникли трудности.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Научпоп
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar