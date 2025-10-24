Петербурженка обвинила француза в рассылке «дикпиков» её пятилетней дочери

В Санкт-Петербурге женщина обвинила пожилого гражданина Франции в том, что он прислал её пятилетней дочери фотографию мужского полового органа. Она уверена, что француз сделал это намеренно, а вовсе не перепутал адресата.

Как пишет Mash на Мойке, пенсионер из города Ле-Блан является новым супругом бабушки ребёнка, именно через неё он узнал контакты несовершеннолетней, после чего прислал ей интимный снимок. Через сутки мужчина удалил сообщение, но мать девочки сделала скриншот — говорит, что не намерена спускать дело на тормозах. Петербурженка хочет добиться привлечения пенсионера к ответственности за распространение порнографии.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге был отправлен под арест 56-летний водитель трамвая, который развращал несовершеннолетнюю девочку и изготавливал порноролики. Он познакомился со своей жертвой через мессенджер. Свою вину подозреваемый уже признал.