Москвич арестован за госизмену и создание террористической ячейки в сердце России

Мещанский районный суд Москвы заключил под стражу Михаила Кондакова*, обвиняемого в государственной измене и создании террористического сообщества в столице. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кондакова* М. С. по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организаций)», — сказано в карточке.

Судя по записи, защита обвиняемого уже подала апелляцию на решение суда об аресте москвича.

Ранее Life.ru рассказывал, что Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе заочный приговор журналисту Дмитрию Колезеву**, признанному виновным в распространении ложных сведений о Российской армии и приговорённому к 7,5 годам колонии. Суд отклонил апелляцию защиты, подтвердив, что в своих публикациях в соцсетях о событиях в Буче он целенаправленно формировал у аудитории враждебное отношение к действиям ВС РФ.

