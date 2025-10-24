Россиянка выкрала сына в Пулково, пока сожитель удерживал её бывшего мужа и новую «подружку»

В аэропорту Пулково женщина выкрала своего малолетнего ребёнка у бывшего супруга, который возвращался из ОАЭ с новой семьёй. Об инциденте сообщает 78.ru.

Момент похищения. Видео © 78.ru

В зале прибытия сообщник отчаявшейся дамы скрутил мужчину, пока другие участники инцидента оттеснили его от детской коляски. В этот момент мать ребёнка схватила малыша и быстро покинула территорию аэропорта. В ходе конфликта из кармана отца ребёнка выпал мобильный телефон стоимостью выше 100 тысяч рублей.

Мужчина написал заявление в полицию. Суд ранее определил место проживания ребёнка с отцом до декабрьского заседания по определению порядка общения с матерью.

Ранее Life.ru рассказывал, как в индийском городе Панисагар 44-летний мужчина похитил младенца у матери под предлогом прогулки, после чего совершил над ребёнком насилие, убил и скрыл тело на рисовом поле. На следующий день в результате масштабной операции с участием местных жителей и правоохранительных органов подозреваемый был задержан, против него возбуждено уголовное дело. Жители требуют применить к обвиняемому максимально суровое наказание.