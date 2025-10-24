В Раде объявили дипфейками видео жёсткой «бусификации» на Украине

Глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что видеоролики с насильственной мобилизацией на Украине якобы являются «просто дипфейками». По его словам, жуткие кадры с агрессивными украинскими военкомами сняты в другой стране или на освобождённых Россией землях, а также могут быть результатом «творчества» искусственного интеллекта.

«Общественные организации, занимающиеся мониторингом информационного пространства, с использованием искусственного интеллекта проанализировали огромный массив видео о ТЦК, которые продолжают гулять по соцсетям. И выяснилось, что почти все такие видео — подделка. Почти все!» — цитирует нардепа украинское издание УНИАН.

Напомним, принудительная мобилизация давно стала нормой на Украине. Местные военкомы хватают мужчин прямо на улицах, избивают и отправляют на полигоны или прямо в ряды ВС РФ. Всё чаще закрываются глаза на медицинские диагнозы и разного рода брони и отсрочки от службы. Недавно в одном из учебных центров ВСУ умер мобилизованный, страдающий тяжёлой формой сахарного диабета многодетный отец. По украинским законам, его не должны были призывать из-за наличия детей, но в военкомате не стали разбираться.