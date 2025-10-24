Сектор Газа
24 октября, 13:53

Захарова предложила отправить Пугачёвой на Кипр книгу про Донбасс

Захарова посоветовала Пугачёвой прочесть книгу итальянского журналиста о конфликте на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin, © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала Алле Пугачёвой и другим россиянам, уехавшим из страны, прочитать книгу итальянского журналиста Элизео Бертолази о конфликте на Украине. По её словам, у них после прочтения «откроются глаза», передаёт корреспондент Life.ru.

На презентации издания «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста» Захарова предложила направить часть тиража тем, кто из-за границы комментирует ситуацию в России.

«Думаю, Пугачёвой будет интересно. Пусть почитает», — сказала дипломат.

Захарова подчеркнула, что Бертолази как раз лично наблюдал события в ДНР и ЛНР на протяжении 11 лет, а «бывшие соотечественники» поучают людей, сидя где-то далеко за границей.

«И какое они теперь имеют право нас поучать и рассказывать, как нам жить, а они, видимо, готовятся в долгую это делать. Это не то, что они чирикнули и замолчали. Чувствуется по всем их статьям, интервью, ведению соцсетей, что они эту удочку закидывают на несколько лет вперёд», утверждает спикер МИД РФ.

Она добавила, что тем, кто покинул России и осуждает её нашей страны, стоит обращаться к свидетельствам людей, которые с 2014 года отправились в Донецк и Луганск спасать жизни других людей, а не свои собственные. Вместо этого релоканты верят европейцам, выпрашивают у них визы, паспорта и поддержку, подметила дипломат.

Сбежавшая из России Алла Пугачёва уже больше года не получает пенсию
Ранее бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью завил, что Владимир Зеленский, продолжая воевать, лишь пытается спасти свой имидж. По его словам, глава киевского режима стремится усилить вес своего политического наследия.

