Сбежавшая из России Алла Пугачёва уже больше года не получает пенсию

76-летняя певица Алла Пугачёва уже более года не получает пенсию. После отъезда из России в 2022 году выплаты были приостановлены, и пока артистка их не возобновляла, сообщили Kp.ru источники в консульстве.

По их словам, с 2023 года пенсионеры, проживающие за границей, обязаны ежегодно подтверждать, что они живы. Сделать это можно двумя способами: приехать в Россию и обратиться в Пенсионный фонд либо записаться на приём к российскому консулу за рубежом для подтверждения личности и факта жизни.

«До тех пор пока Пугачёва этого не сделает, пенсия певицы будет заморожена», — рассказали источники.

После отъезда из России певица сначала жила в Израиле, затем переехала на Кипр, где у неё есть недвижимость. За всё это время в консульство она не обращалась.

Ранее Аллу Пугачёву в России предложили лишить всех пенсионных выплат. Её давний противник ветеран боевых действий в Афганистане Трещёв уверяет, что за рубежом она распространяет антироссийскую пропаганду. Все её доходы предлагается направить на нужды СВО.