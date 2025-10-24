Суд вынес приговор тиктокеру, глумившемуся над «блокадниками без бабл-ти»
Московский суд назначил TikTok-блогеру Илье Костякову 80 часов обязательных работ после оскорбительного видео, в котором он пошутил на тему блокады Ленинграда. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде. Студента привлекли к административной ответственности за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях в социальной сети.
«Постановлением мирового судьи Костяков Илья Сергеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного части 2 статьи 5.26 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде обязательных работ на срок 80 часов», — сказали в суде.
Кроме того, Костякову выписаны штрафы на общую сумму 450 тысяч рублей по трём протоколам за пропаганду в TikTok нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения. Также ранее суд уже штрафовал блогера на 750 тысяч рублей по пяти протоколам за пропаганду ЛГБТ*.
Напомним, что о задержании в Москве блогера, допустившего оскорбительные высказывания в адрес жителей блокадного Ленинграда, стало известно ещё в августе. В своём видео Костяков задался вопросом, как они могли прожить три года «без бабл-ти». Студент также публиковал в TikTok провокационные видеоролики, в которых утверждал, что «бургеры и джинсы дороже Родины». В итоге парень был задержан и закрыл профиль.
* ЛГБТ признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в РФ.
