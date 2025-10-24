Финансовый аналитик объяснил, как снижение ключевой ставки ЦБ поможет бюджету РФ

Снижение ключевой ставки Центробанка с 17% до 16,5% позволит сократить бюджетные расходы на субсидирование льготных кредитных программ, заявил финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, государство компенсирует банкам разницу между рыночными и льготными ставками, например, в семейной ипотеке, и снижение ставки уменьшит эти расходы на фоне дефицита бюджета.

Эксперт также отметил, что Центробанку необходимо демонстрировать эффективность своей денежно-кредитной политики, поэтому сохранение ставки на прежнем уровне могло бы создать впечатление беспомощности регулятора. Снижение ставки, по мнению собеседника «Ридуса», показывает, что ЦБ РФ видит признаки замедления роста цен.

Напомним, 24 октября Центробанк принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5%. Оно оказалось неожиданным. Чем необычно решение ЦБ и что теперь будет с кредитами, вкладами и валютой — в материале Life.ru.