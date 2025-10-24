СМИ узнали, что Китай начал против США «сексуальную войну»

Китай стал выманивать военные секреты США, используя в качестве «спецагентов» красивых девушек, которые знакомятся с обладателем гостайны в Сети, очаровывают его и узнают все необходимые сведения. Всё это уже прозвали «сексуальной войной». Об этом пишет The Times.

СМИ утверждает, что сотни привлекательных женщин, преимущественно из России и Китая, постоянно выходят на общение с американскими разработчиками оружия, а также другими специалистами из стратегически важных отраслей. Как утверждается в публикации, «агенты в юбках» иногда так сильно вживаются в роль, что выходят замуж за таких американцев и даже рожают от них детей. «Охота» также ведётся за данными в области криптовалют, венчурных инвестиций, высоких технологий и научных исследований.

«Просто укажи, что ты работаешь на Northrop Grumman или Lockheed Martin, и твой аккаунт мгновенно атакует армия симпатичных азиаток с предложениями «дружбы», — отмечают пользователи, их цитирует The Times.

Такой способ получить доступ к военной или коммерческой тайне называется «медовой ловушкой». Как говорят эксперты, это очень старый метод, но зато действенный, так как играет на самых сильных чувствах человека, которые невозможно держать под контролем. Когда человек понимает, что его развели и он выдал важные сведения — уже поздно, и тут включается банальный шантаж. Жертве «спецагентов» в юбках поступают угрозы рассказать начальству о сливе информации или раскрыть интрижку семье, что полностью сажает жертву на крючок.