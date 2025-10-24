«Страх против тоски»: Фильмы ужасов лечат депрессию, «перезагружая» мозг
Китайские учёные выяснили, как фильмы ужасов помогают в борьбе с депрессией
Обложка © freepik
Просмотр фильмов ужасов может помочь в борьбе с депрессией, временно изменяя активность нейронных сетей мозга. К такому выводу пришли китайские учёные Юйтин Чжань и Сюй Дин, исследование которых опубликовано в журнале Psychology Research and Behavior Management.
Специалисты установили, что контролируемый страх от просмотра жуткого кино способен «перезагрузить» мозг, вытесняя тревогу и навязчивые мысли. Исследователи предположили, что интенсивное переживание страха требует полного внимания, переключая его с внутренних негативных размышлений на внешние события.
В эксперименте с участием 216 взрослых обнаружилось, что связь между страхом и удовольствием имеет форму перевёрнутой буквы U — удовольствие растёт с усилением страха лишь до определённого предела.
У людей с умеренной депрессией пик удовольствия наступал при более высоких уровнях страха, а их физиологические данные показали наиболее выраженную реакцию на стресс. При этом у участников с тяжёлыми симптомами депрессии эта связь была выражена значительно слабее.
