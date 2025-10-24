Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 октября, 14:55

«Страх против тоски»: Фильмы ужасов лечат депрессию, «перезагружая» мозг

Китайские учёные выяснили, как фильмы ужасов помогают в борьбе с депрессией

Обложка © freepik

Обложка © freepik

Просмотр фильмов ужасов может помочь в борьбе с депрессией, временно изменяя активность нейронных сетей мозга. К такому выводу пришли китайские учёные Юйтин Чжань и Сюй Дин, исследование которых опубликовано в журнале Psychology Research and Behavior Management.

Специалисты установили, что контролируемый страх от просмотра жуткого кино способен «перезагрузить» мозг, вытесняя тревогу и навязчивые мысли. Исследователи предположили, что интенсивное переживание страха требует полного внимания, переключая его с внутренних негативных размышлений на внешние события.

В эксперименте с участием 216 взрослых обнаружилось, что связь между страхом и удовольствием имеет форму перевёрнутой буквы U — удовольствие растёт с усилением страха лишь до определённого предела.

У людей с умеренной депрессией пик удовольствия наступал при более высоких уровнях страха, а их физиологические данные показали наиболее выраженную реакцию на стресс. При этом у участников с тяжёлыми симптомами депрессии эта связь была выражена значительно слабее.

Врач объяснила, почему зумеры добровольно отправляются в психушки
Врач объяснила, почему зумеры добровольно отправляются в психушки

Ранее Life.ru писал, что современные методы психологической саморегуляции среди молодёжи пополнились новой практикой под названием «соскинг» — использованием взрослыми людьми пустышек для снижения тревожности. Как сообщается, тенденция, распространившаяся через китайские соцсети и TikTok, находит последователей в России, где предприниматели уже начали выпуск специализированных изделий.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Новости науки
  • Научпоп
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar