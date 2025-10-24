Вика Цыганова сшила и отправила Мелании Трамп душегрею из соболя

Российская певица Вика Цыганова несколько лет назад создала и отправила Мелании Трамп, на тот момент первой леди США, эксклюзивный подарок – душегрейю из соболя, сшитую своими руками. Об этом дизайнер рассказала в своих социальных сетях.

Певица Вика Цыганова сшила и отправила наряд для Мелании Трамп. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / tsiganova_fashion

«Я отправляла Мелании на выборы свою душегрею из соболя, которую я сама сшила и делала руками», — рассказала Цыганова.

Исполнительница поделилась, что её роскошный подарок успешно доехал до Белого дома. Однако она ни разу не видела Меланию в этой вещи. Сейчас певица задаётся вопросом, было ли фото, где она якобы одета в её изделие, сгенерировано нейросетью или Мелания действительно её надела.

Цыганова не стала раскрывать детали передачи подарка. Певица уверена, что душегрея пришлась Мелании по вкусу, подчёркивая, что она выполнена в лучших традициях русского стиля.

Ранее Мелания Трамп сообщала о наличии у неё «открытого канала связи» с Владимиром Путиным, действующего в течение трёх месяцев. Этот канал используется для обсуждения ситуации с детьми, разлучёнными с семьями из-за конфликта на Украине. Трамп говорила, что благодаря совместной гуманитарной инициативе восемь ребят смогли вернуться к своим близким.